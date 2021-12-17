НАТО будет учитывать мнение Украины при диалоге с Россией - Столтенберг [ Редактировать ]
НАТО готово к конструктивному диалогу с Россией. В то же время обсуждения будут учитывать мнение европейских партнеров Альянса, таких как Украина.
Об этом пишет пресс-служба НАТО.
"Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен также учитывать озабоченности НАТО относительно действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.
В то же время союзники Альянса и НАТО готовы работать над укреплением доверия с Российской Федерацией, если Кремль предпримет соответствующие шаги для снижения напряженности.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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