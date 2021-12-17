Падають і будуть падати: чому одесити проживають в аварійному житлі? [ Редактировать ]
Падали, падають і будуть падати. Це - про старі та аварійні будинки в Одесі, бо їх кількість там вимірюється сотнями. І щоб усі відремонтувати - потрібні мільйони, яких у міському бюджеті немає.
І поки чиновники думають над програмами порятунку житла, люди змушені жити з потрісканими стінами та зруйнованим фундаментом. Мої колеги продовжать.
Одеса. Вулиця Балківська. У цьому будинку через постійні підтоплення вже давно руйнуються фундамент і підвал, а нещодавно обвалилася й підпірна стіна.
Володимир Дмитренко, мешканець аварійного будинку:
Да, это главная проблема дома! Все остальные существенны, но не настолько, потому что садится дом - он когда-нибудь рано или поздно рухнет и все!
На першому поверсі деформувалася тримальна стіна, по всій споруді - тріщини. Уже сорок років, як будинок визнаний аварійним!
Видно, да? Вот это все сыпется! Потолок, посмотрите, все! Это что: нельзя сделать?
Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до влади, але марно. Нещодавно комунальники обіцяли замінити водостоки, але навіть цього не зробили.
Валентина Капіца, мешканка аварійного будинку:
И что! Посмотрите: уже сколько прошло, как они были - три месяца, а дожди! Это - все на голову!
Саме неякісне обслуговування житла комунальниками - одна з головних причин руйнування будинків, вважають експерти.
Юрій Звеліндовський, експерт у галузі житлово-комунального господарства:
Если сделать такое централизованное массовое обследование этих домов, то там и системы водоснабжения, системы канализации текут, и ливневая канализация, и кровли что приводит к попаданию осадков вовнутрь здания и разрушению конструктивных элементов.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
То есть тут причина в таком большом количестве домов - это не только, что там старый фонд, а еще и халатность, безответственность городских властей, которые должны нести ответственность за надлежащее состояние домов нашего города. У нас вот эти дома, может быть, половина из этих ветхих и аварийных домов - может быть, они бы и не стали такими, если б где-то вовремя трубы поменяли. За небольшие деньги. Где-то вовремя водосток бы поменяли: вода бы не подтапливала дом - и он бы, собственно, не превращался из нормального в аварийный или ветхий.
Ще одна причина - недостатнє фінансування. Це визнають і в мерії. Тож у січні запускають пілотний проєкт із співфінансування капремонтів. Для цього буде потрібна згода мешканців.
Наталія Мостовських, директор Департаменту міського господарства Одеської міськради:
Співмешканці фінансують тридцять відсотків на проведення капітального ремонту, місто - шляхом бюджетних коштів - фінансує сімдесят відсотків. Таким чином ми будемо запобігати аварійним ситуаціям.
Наразі в Одесі понад шістсот застарілих та близько трьохсот аварійних будинків. Щодо останніх - то вони взагалі не підлягають ремонту. Наразі в мерії проводять інвентаризацію, щоб визначити: які будівлі варто запропонувати забудовникам під розселення. Щоправда, місцеві депутати занепокоєні: чи не спонукатиме це бізнесменів до ще більш агресивної забудови?
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Любой здравомыслящий человек, не будучи специалистом в архитектуре и не будучи большим строителем понимает, что не может современное здание из стекла и бетона, которое этажностью превышает на восемь-десять этажей те дома, которые находятся в этом историческом ареале. Не может оно вписываться в этот исторический ансамбль. Поэтому эта система может работать только исключительно, я считаю, если государство будет само озабочиваться состоянием исторического центра.
За підрахунками мерії, загалом на ремонт житла в Одесі потрібно чотирнадцять мільярдів гривень. За умов нинішнього фінансування, такий ремонт триватиме півтора століття.
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