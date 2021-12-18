"Батьківщина-мати", яка ось-ось впаде. Монумент, зведений на честь визволителів Черкас від нацистів, - в аварійному стані. 10-метровий пам'ятник помітно нахилився. Настільки, що може геть завалитися, - принаймні так вважають у міськраді. Там вже призначили низку експертиз. Бо 19-тонна скульптура може наробити лиха.

Наскільки обґрунтовані побоювання? І чи планують обмежити вхід до меморіалу? - Станіслав Кухарчук дізнався.

Ці свіжі квіти до меморіалу "Пагорб Слави" поклали ще 14 грудня, у день визволення міста від нацистів. А побудували комплекс на честь загиблих воїнів майже через три десятиліття після переможних боїв. Помпезним, із розмахом.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ще до створення меморіалу - пагорб "Слава" і так був найвищою точкою Черкас. Але радянські архітектори зробили його ще вищим, насипавши під монумент землі.

Сам пам'ятник разом із 19-тонною бронзовою скульптурою - заввишки 20 метрів. Біля його підніжжя захоронені останки понад трьох тисяч вояків. Та природа невблаганна навіть до такого фундаментального комплексу. Краєзнавець Сергій Ганницький показує, як просідає і сповзає на пагорбі ґрунт.

Видно, що по тому, як каміння висить, що воно вимивається.

Від часу відкриття меморіального комплексу вже минуло майже пів століття. За останні 20 років на монументі "Батьківщини" оновили хіба вічний вогонь - спочатку з газового на діодний, потім на штучний, а згодом і його прибрали,- розповідає історик. До самого ж монументу руки так і не дійшли.

Сергій Ганницький, завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею:

Конструкція зроблена з певного матеріалу, з металу і погодні умови впливають тому, що такі об'єкти необхідно обстежувати на те, що - як воно живе. Про те, що планували, або хотіли - на сьогодні залишається лише в планах.

Зараз навіть неозброєним оком видно, як монумент нахилився. Пан Василь на пагорб приходить часто - помилуватися краєвидом. І в те, що монумент упаде, чоловік не вірить.

Василь Майданик, житель Черкас:

Якщо ніхто не поможе, то не впаде. Я так думаю.

А допомога потрібна, - вирішили в мерії. Секретарю міськради хтось доповів, що пам'ятник уже нахилився на шість градусів. І той забив на сполох… Щоправда, в комунальному підприємстві, яке опікується меморіалом, явної загрози не бачать.

Анатолій Бейн, директор Комбінату комунальних підприємств Черкаського МВК:

Як міська рада прийняла рішення, що треба його обстежити, то ми вже розмістили на обстеження, заявку дали, і при виділенні коштів, це на наступний рік ми його обстежимо і тоді я вже точно зможу сказати - є там відхилення чи не має.

Наразі міські чиновники радять жителям і гостям міста не хвилюватися. І до висновків обстеження - вхід на Пагорб Слави не обмежуватимуть.