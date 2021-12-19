Польская компания Wilk Elektronik под брендом GOODRAM выпускает качественные твердотельные накопители (SSD, NVMe), USB-накопители, а также модули оперативной памяти. Последние, как показала практика, работают на высоких частотах и обладают хорошими возможностями разгона и, что делает их привлекательными для геймеров.

Предыдущие модели в игровой линейке IRDM, неоднократно бывавшие у нас на обзорах, поставлялись с радиаторами в разных цветах – белоснежном белом или черно-красном или черном оформлении. Безусловно, смотрелось это интересно, но возросшие запросы геймеров требовали новой "изюминки".

В 2021 году Wilk Elektronik услышали игровую аудиторию и представили модули памяти с IRDM DDR4 RGB с адресной подсветкой.

В редакцию "Подробностей" приехал свежий комплект оперативной памяти IRDM DDR4 RGB 16GB (2x8GB) IRG-36D4L18S/16GDC. Давайте узнаем, что из себя представляют эти светящиеся планки памяти и как с их помощью приукрасить свой компьютер, добавив ему ярких красок.

Особенности и характеристики

Прежде всего стоит отметить, что набор из двух планок по 8 ГБ обойдется покупателю в демократичные 100 долларов (2700 гривен), что очень заманчиво, учитывая, что они идут уже со встроенной подсветкой. Обычно за такую роскошь более дорогие бренды накидывают ценник гораздо выше, GOODRAM решили сделать свою продукцию предельно дешевой.

Тип памяти: DDR4

Объем: 16 ГБ (2x8 ГБ)

Максимальная частота: 3600 МГц (заводской XMP-профиль)

Тайминги: 18-22-22-42

Напряжение: 1,2-1,35 В

Подсветка: восемь светодиодов на модуль

Радиатор: есть

Буферизованная: нет

Регистровая: нет

Гарантия: пожизненная

Внешний вид и конструкция

IRDM DDR4 RGB 16GB (2x8GB) упакован в картонную коробочку, а для дополнительной защиты от влаги запаян в пленку. Таким образом можно определить, вскрывался комплект памяти до вас или нет.

Упаковка комплекта памяти выглядит по-игровому: оформление в фирменных темно-красных цветах, а рассеиватели подсветки изображены блестящим серебристым цветом.

На лицевой стороне нанесены ключевые возможности набора: два модуля памяти по 8 ГБ с частотой 3600 МГц, синхронизация подсветки с MSI Mystic Lite, ASUS AURA RGB, ASRock Polychrome SYNC и GiGabyte RGB Fusion, а также пожизненной гарантией.

С обратной стороны набор показан уже с желтой подсветкой – один из ее вариантов. Также есть информация на 12 языках.

Внутри модули памяти плотно уложены в подложку из вспененного материала. Для каждого модуля тут имеется свой отсек, демонстрируя бережное отношение к продукту и предоставление его в идеальном состоянии до потребителя.

Текстолит и радиаторы модулей IRDM DDR4 RGB 16GB окрашены в черный цвет. Посередине радиатора изображен логотип IRDM, а с правой стороны указано IRDM by GOODRAM. На одной из сторон имеется стикер с информацией о комплекте памяти IRDM DDR4 RGB 16GB (2x8GB) IRG-36D4L18S/16GDC.

Сами теплоотводящие радиаторы толщиной 2 мм выполнены из сплава алюминия, кремния и магния. Они почти полностью закрывают планки памяти с двух сторон, обеспечивая не только отвод тепла, но и придавая жесткости конструкции. Посадка радиаторов идеальная, не обнаружено никаких дефектов: зазоров или люфтов.

RGB подсветка

Перейдем к самому главному – RGB подсветке. За счет RGB-подсветки высота модулей составляет 45 мм, но это не является проблемой при установке – места даже в корпусе mini-tower всегда хватит.

Сам RGB-рассеиватель обладает размерами 8 мм как по высоте, так и по ширине, а длина соответствует длине модуля - 128 мм.

Так как рассеиватель матовый, свет распределяется очень равномерно и создает красивый радужный эффект, особенно с плавным переходом цветов.

Для настройки подсветки можно использовать фирменную утилиту материнской платы MSI Mystic Lite, которая недавно обновилась под стиль Windows 10.

Можно задавать разные эффекты: радугу, переливание, статичный цвет, цикличность и пульсацию.

Есть даже синхронизация с другими светящимися комплектующими – материнской платы и видеокарты. Более того, можно даже настроить синхронизацию подсветки с музыкой, фильмами и даже видеоиграми.

Технология и производительность

В дополнение к очень хорошей технологии охлаждения технические специалисты GOODRAM также добавили поддержку профиля Intel XMP 2.0.

Что касается производительности, в нашем тестовом образце не на что жаловаться: комплект DDR4 без сбоев работал на материнской плате MSI Pro Gaming Carbon Z370 с указанными 3600 МГц (CL18) при 1,35 В.

Тестовый стенд для проверки памяти выглядит следующим образом:

Производителем чипов памяти заявлен Micron.

ОЗУ работает стабильно. Тесты в AIDA64 и WinRAR проходят без проблем и память показывает средние показатели для заявленной частоты и таймингов.

Отсутствие приставки Pro в названии не позволяет ее разогнать. Поэтому приходится довольствоваться профилем XMP 2.0 и "потолком" в 3600 Мгц. Также задержка в 70 нс может показаться завышенной. Все из-за таймингов 18-22-22-42, ведь в 100-долларовом сегменте встречаются более быстрые варианты.

С другой стороны, это "плата" за встроенную подсветку с адекватным ценником. Получается компромисс – красота или скорость. Я выбираю первый вариант.

Вердикт

У GOODRAM получился очень весьма привлекательный комплект памяти IRDM DDR4 RGB 16GB (2x8GB) IRG-36D4L18S/16GDC. По разумной цене около 100 долларов вы получаете высококачественное исполнение и высокую производительность, пусть даже без разгона.

В пользу IRDM DDR4 RGB 16GB говорят также низкое тепловыделение и регулируемая RGB-подсветка с очень приятным рассеиванием света и поддержкой всех современных материнских плат. В итоге получился самый доступный и при этом качественный комплект ОЗУ для игровой сборки с RGB-подсветкой, которая придаст компьютеру дополнительных ярких красок.

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