Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 250, медработников – 26. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
36 027 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 11 041 человек,
- полностью иммунизированы – 24 986 человек,
- дополнительную дозу получили 0 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 1 241 человек;
- летальных исходов – 157;
- выздоровели – 6 690 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 610 687 человек;
- поправились – 3 338 555 человек;
- летальных исходов – 93 262;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 503 941.
С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек:
- из них получили первую дозу – 14 386 385 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека,
- получили дополнительную дозу – 92 человека.
В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.
Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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