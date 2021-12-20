За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 250, медработников – 26. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

36 027 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 11 041 человек,

полностью иммунизированы – 24 986 человек,

дополнительную дозу получили 0 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 1 241 человек;

летальных исходов – 157;

выздоровели – 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 610 687 человек;

поправились – 3 338 555 человек;

летальных исходов – 93 262;

проведено ПЦР-тестирование – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек:

из них получили первую дозу – 14 386 385 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека,

получили дополнительную дозу – 92 человека.

В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Ранее сообщалось, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.