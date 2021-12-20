Вслед за топ-менеджментом Государственной налоговой службы, в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки также среди руководителей ключевых региональных управлений и департаментов в главном офисе ведомства, пишет издание РБК-Украина. По данным журналистов, практически всех новых заместителей и.о. главы Михаила Титарчука - как и самого главу ГНС - связывают с руководителем комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниилом Гетманцевым, взявший под свое "крыло" реформу в ГНС.

По данным журналистов, одним из ключевых кадровых советников главы налогового комитета является Игорь Бондаренко - бывший глава ГУ Миндоходов в Киеве. Его называли человеком, который обслуживал интересы Сергея Курченко и Юрия Иванющенко, а также их компаний в столичном регионе.

"После Революции достоинства, на момент которой он возглавлял Голосеевскую налоговую, на должность главы ГУ Миндоходов в столице Бондаренко пролоббировал бывший тогда руководителем ГФС Игорь Билоус. Бондаренко также являлся фигурантом знаменитой операции "генералы на вертолетах", когда прокуратура задержала несколько десятков нечистых на руку руководителей налоговых инспекций, районных и областных управлений - и на вертолетах привезла их в Киев", - напоминают авторы.

"Своим карьерным ростом в налоговых органах Игорь Григорьевич обязан тесной дружбе своего отца с Николаем Азаровым. Григорий Бондаренко длительное время был заместителем Николая Яновича на посту главы ГНАУ", - писал после этого задержания "Цензор".

Буквально через год после назначения главой Святошинской районной налоговой инспекций столицы, Игорь Бондаренко оказался в центре громкого коррупционного скандала. Его зама, Олега Добровольского, арестовали в момент получения взятки. Бондаренко не только вышел тогда сухим из воды, но и помог избежать наказания помощнику, говорится в статье.

Именно Бондаренко, как утверждают собеседники издания в налоговых органах, предложил Гетманцеву целый ряд сомнительных кандидатур, которые должны занять ключевые должности в аппарате ГНС. В частности, среди таких кандидатов - замначальника ГУ - начальник управления плановых и внеплановых проверок физлиц ГУ ГНС в Киевской области Сергей Красиленко. Его Гетманцев будет лоббировать на директора Департамента контроля за подакцизными товарами. "Мы поменяем тех акцизников, которые будут саботировать борьбу так, как делали это два с половиной года", - анонсировал глава налогового комитета в упомянутом выше интервью. О Красиленко почти ничего не известно, основной его опыт - это работа в ГНС и МВД на должностях, не связанных с подакцизными товарами.

Еще два скандальных назначения планируется провести в управлениях ГНС в Киеве и Киевской области. На эти позиции от Гетманцева претендуют соответственно Екатерина Чабан (Подзигун) и Екатерина Рыженкова. О Чабан известно, что еще со времен Януковича она руководила налоговой инспекцией в Печерском районе, затем после Революции перешла на аналогичную должность в более скромный Днепровский район. Затем была начальником управления правового обеспечения ГУ ГНС в Киевской области. В августе 2021 года она подала декларацию после увольнения с поста начальника отдела правового обеспечения ГУ Госпотребслужбы в Киевской области.

Еще один кандидат - Екатерина Рыженкова, которая сегодня работает начальником управления трансфертного ценообразования ГНС Украины, до этого была и. о. первого замначальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, еще раньше - замначальника ГНС Житомирской области, работала в местных налоговых Киева начиная с 2009 года. Также Рыженкова была директором ООО "Квіткова галявина" - компании, которая в 2012 году осуществила рейдерский захват Лукьяновского рынка в Киеве в интересах группировки бывшего тогда депутатом Киевского горсовета Александра Лищенко.