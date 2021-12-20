В унікальному музеї на Харківщині зберігають картини Пікассо [ Редактировать ]
Пархомівку на Харківщині неофіційно називають українським Лувром. Там зберігають унікальні роботи Пікассо, Малевича, Рєпіна, Айвазовського і Тараса Шевченка. Як до маленького сільського музею потрапили полотна всесвітньо відомих художників - дивіться далі.
Хочете побачити картини Пікассо, Кандинського та Малевича? Для цього не потрібно їхати в музеї Європи! Запрошую вас... у Пархомівку! За 120 кілометрів від Харкова. Дві години в дорозі - і вже на місці. У залах - тепло й порожньо. Лише чергові по кутках. Ми приїхали в будень. Велелюдніше тут буває хіба на вихідні, коли приїжджають туристичні автобуси.
Переказують, що все це створили... діти. А було так: 60 років тому вчитель історії Панас Луньов запропонував своїм учням... влаштувати краєзнавчий музей. Малі - з ентузіазмом побігли на горища своїх бабусь - і принесли купу старожитностей: вишиванки, прядки, посуд... І навіть ось такий сторічний патефон.
Олена Семенченко, директорка Пархомівського художнього музею:
До нього йде ще 30 отаких металевих платівок, з різними мелодіями, народними українськими піснями.
Експонатів більшало, а вчитель, який сам захоплювався мистецтвом, вирішив показати дітям... світ!
Олена Семенченко, директорка Пархомівського художнього музею:
Спочатку поїхали до Харкова потім, до інших міст СРСР. Він возив дітей до музеїв, картинних галерей. Вони були настільки вражені, що, повернувшись додому, вони стали говорити: так ми теж можемо створити художній музей.
Якщо хочете - створюйте, сказав пан Луньов. І запропонував дітям писати листи до відомих художників і просити - надати свої картини для сільського шкільного музею. І митці відгукнулися. Перші 50 полотен прислали з Харкова. Пізніше - з Ермітажу та навіть Дрезденської картинної галереї.
Олена Семенченко, директорка Пархомівського художнього музею:
Групи наших дітей поїхали до Дрездена. І вже повернувшись додому, написали листа із вдячністю. І згадали знову царицю Нефертіті, яку їм показали в музеї. І потім співробітники цього музею, приїхавши до нас сюди, в Пархомівку, передали нам цю чудову копію.
Колекція - розросталася.
Зараз тут - понад сім з половиною тисяч експонатів. Зібрання - дуже різнопланове. Українські образи, європейська порцеляна... А ось - малюнок олівцем Тараса Шевченка. "хутір на Київщині".
Це робота Іллі Рєпіна "Дівчина, що пише" рисунок в туші.
Ну й окраса експозиції. Чотири роботи Пабло Пікассо.
А це - "Супрематизм 65" місцевого жителя... Казимира Малевича.
Казимир Малевич жив у Пархомівці. Його батько працював тут на цукровому заводі. 14 років тому - сільський Лувр - намагалися пограбувати. Двоє чоловіків стріляли в охоронців і зірвали зі стіни репродукцію картини Рембрандта і копію ван Дейка. Та, тікаючи, викинули їх... Тож роботи до музею повернули.
Тоді чиновники пропонували перевезти колекцію до Харкова. Та музейники таки відстояли Пархомівку.
по теме
Заради своєї мрії жінка організувала збір коштів серед односельців. Так спільними зусиллями звели прибудову до її будинку, де майстриня й відкрила невеликий музей, у якому розмістила більш як півсотні своїх робіт.
Хочете побачити картини Пікассо, Кандинського та Малевича? Для цього не потрібно їхати в музеї Європи! Запрошую вас... у Пархомівку!
Пархомівку на Харківщині неофіційно називають вітчизняним Лувром. Тут зберігають унікальні роботи Пікассо, Малевича, Рєпіна, Айвазовського і Тараса Шевченка.
Через змінені класичні картини - сучасні художники показують, як корупція впливає на життя кожного українця.
Твори Олександра Мурашка, Миколи Пимоненка, Олександра Архипенка та інших відомих митців тепер можна буде не лише роздивитися онлайн, а навіть віртуально купити.