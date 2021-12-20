25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово. Это один из самых великих и любимых праздников христиан. Как и в любой другой церковный праздник, в этот день существует ряд запретов и примет.

О том, на какие из них следует обратить внимание - читайте в нашем материале.

Что нельзя делать в Рождество

Если вы прочитаете церковный календарь на декабрь, вы увидите, что на каждую религиозную дату есть свое предписание и свои запреты. В этом плане католическое Рождество не исключение.

В первую очередь, нельзя физически работать: лучше такой труд отложить на потом или сделать все заранее.

Также нельзя шить. Многие верят, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.

Нельзя на католическое Рождество ходить в лес на охоту. Ранее считалось, что в такой святой день охотник погибнет от холода или станет жертвой того, на кого охотится.

Нельзя экономить на празднике. Чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.

Нельзя садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе ждет неудача.

Нельзя на католическое Рождество надевать черное, иначе грядет беда.

Верующие люди никогда не будут гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.

Нельзя сквернословить, спорить или ругаться, особенно за столом.

Нельзя до восхода первой звезды обедать: только детям разрешен перекус.

Что нужно сделать

В этот день во многих домах до сих пор стоит праздничная елка. На Рождество ее макушку принято украшать звездой, символизирующей Вифлеемскую.

На Рождество можно и нужно дарить подарки. Зачастую это небольшие, сделанные своими руками сувениры.

Рождество - день, который нужно разделить с друзьями и близкими. На праздник принято навещать родных и самим принимать гостей.

В этот день принято зажигать свечи - символ тепла и богатства.

На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку - кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.

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