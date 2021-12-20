Католическое Рождество: приметы и суеверия [ Редактировать ]
25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово. Это один из самых великих и любимых праздников христиан. Как и в любой другой церковный праздник, в этот день существует ряд запретов и примет.
О том, на какие из них следует обратить внимание - читайте в нашем материале.
Что нельзя делать в Рождество
Если вы прочитаете церковный календарь на декабрь, вы увидите, что на каждую религиозную дату есть свое предписание и свои запреты. В этом плане католическое Рождество не исключение.
- В первую очередь, нельзя физически работать: лучше такой труд отложить на потом или сделать все заранее.
- Также нельзя шить. Многие верят, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.
- Нельзя на католическое Рождество ходить в лес на охоту. Ранее считалось, что в такой святой день охотник погибнет от холода или станет жертвой того, на кого охотится.
- Нельзя экономить на празднике. Чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.
- Нельзя садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе ждет неудача.
- Нельзя на католическое Рождество надевать черное, иначе грядет беда.
- Верующие люди никогда не будут гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.
- Нельзя сквернословить, спорить или ругаться, особенно за столом.
- Нельзя до восхода первой звезды обедать: только детям разрешен перекус.
Что нужно сделать
- В этот день во многих домах до сих пор стоит праздничная елка. На Рождество ее макушку принято украшать звездой, символизирующей Вифлеемскую.
- На Рождество можно и нужно дарить подарки. Зачастую это небольшие, сделанные своими руками сувениры.
- Рождество - день, который нужно разделить с друзьями и близкими. На праздник принято навещать родных и самим принимать гостей.
- В этот день принято зажигать свечи - символ тепла и богатства.
- На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку - кому кусок с монеткой достанется, того ждет финансовое благополучие.
Читайте также об обрядах и традициях празднования Католического Рождества.
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