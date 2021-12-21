Майже три сотні одиниць техніки очищують Київ від снігу [ Редактировать ]
Майже три сотні одиниць снігоприбиральної техніки очищують Київ від снігу. Дорожники обробляють протиожеледними засобами насамперед спуски, вулиці з бруківки, мости та тротуари. Комунальники просять водіїв бути обережними. Адже після снігопаду очікується значне зниження температури.
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