По состоянию на утро, 21 декабря, в Украине более 13 млн человек прошли курс вакцинации от коронавируса. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За день от коронавируса было вакцинировано 110 740 человек:

первую дозу вакцины получило 36 056 человек,

полностью иммунизированны - 74 605,

дополнительную дозу получили 79 человек.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 061 477, а получили дополнительную дозу - 171 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 484 089 прививок.

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Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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