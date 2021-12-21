Во Львовской области автобус с пассажирами застрял на дороге из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось ночью в селе Грушев, которое находится в Яворивском районе. Транспортное средство, сообщением Киев-Зеленая-Гура.

Отмечается, что в автобусе находились 13 человек. Спасатели отбуксировали автобус, после чего он продолжил движение по запланированному маршруту.

Читайте также, во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек, в результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет.

Кроме того, в Ивано-Франковской области произошел снежный оползень. В результате заблокированным оказалось движение на дороге, инцидент произошел в Косовском районе, там снег перекрыл дорогу местного значения Ростоки-Великий Рожин.

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