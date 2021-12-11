Во Львовской области в пятницу, 10 декабря, произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Авария произошла около 21:30 на автодороге "Стрый-Дашава" недалеко от села Верчаны Стрыйского района.

Столкнулись микроавтобус Mercedes, за рулем которого находился 45-летний житель района, с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, которым управлял 43-летний местный житель.

По данным областного управления ГСЧС, в бусе на момент столкновения находилось около 20 человек. В результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет. Троих из них пришлось госпитализировать, а водителям пришлось вырезать спасателям.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Этой зимой это не первая авария с участием пассажирского автобуса. "Подробности" писали о ДТП под Тернополем и Харьковом.