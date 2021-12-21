1000 за вакцинацию: урежут ли субсидию получателям денег [ Редактировать ]
Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать из бюджета по 1 тысяче гривен. Эти деньги не повлияют на субсидию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины (Минисоцполитики).
Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии.
В министерстве сообщили, что поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете размера субсидии, что не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах.
Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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