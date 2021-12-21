Вследствие одного из инцидентов есть пострадавшие/ фото: Интерфакс-Украина

На западе Украины задерживаются пять пассажирских поездов в связи с пожаром локомотива грузового поезда и дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, на перегоне Бурштын – Букачевцы происходила ликвидация возгорания локомотива грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Также на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с переездным ограждением. Травмы получили 3 человека.

Сейчас отстают от графика на 2:45 часа поезд №96 Киев – Рахов, на более чем 1:30 часа №125 Рахов – Николаев, №15 Харьков – Рахов и №7/8 Киев – Черновцы и на 40 мин поезд № 701 Черновцы – Львов.

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Кроме того, первые 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок сегодня, 12 декабря 2021 года. Были созданы 29 новых направлений, а также ускорилось движение поездов и оптимизировались маршруты, что позволит сэкономить пассажирам 4 миллиона 500 тысяч часов в 2022 году.

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