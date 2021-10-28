В Украине произошла массовая задержка движения поездов: что произошло [ Редактировать ]
В Житомирской области произошла масштабная железнодорожная авария, в ходе которой с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В связи с этим в стране происходит масштабная задержка движения составов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Таким образом, число задержанных составов достигло 28. При этом на наибольший период времени задерживается состав Киев - Одесса - 6 часов. Известно, что в настоящее время наблюдается следующая ситуация:
Задержка до 5 часов:
- №41 Днепр — Трускавец;
- №771 Киев — Хмельницкий;
- №110 Львов — Херсон.
Задержка до 4 часов у поездов:
- №769 Киев — Каменец-Подольский;
- №357 Киев — Рахов;
- №763 Киев — Одесса;
- №747 Киев — Львов;
- №145 Киев — Измаил;
- №82 Ужгород — Киев;
- №22 Трускавец — Харьков;
- №138 Хмельницкий — Лисичанск;
- №49 Киев — Трускавец;
- №41 Трускавец — Днепр;
- №50 Трускавец — Киев;
- №770 Каменец-Подольский – Киев;
- №14/114 Чоп, Солотвино — Киев;
- №30 Ужгород – Киев;
- №70/69 Мариуполь — Львов;
- №69/70 Львов — Мариуполь;
- №145 Измаил — Киев;
- №772 Хмельницкий — Киев;
- №134 Рахов-Николаев;
- №88 Ковель — Новоалексеевка;
- №771 Киев — Хмельницкий;
- №139 Киев — Каменец-Подольский;
- №715 Киев — Перемышль.
На 2 часа задерживается состав №81 Киев-Ужгрород.
Читайте также, "Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения.
Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.
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