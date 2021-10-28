В Житомирской области произошла масштабная железнодорожная авария, в ходе которой с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В связи с этим в стране происходит масштабная задержка движения составов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, число задержанных составов достигло 28. При этом на наибольший период времени задерживается состав Киев - Одесса - 6 часов. Известно, что в настоящее время наблюдается следующая ситуация:

Задержка до 5 часов:

№41 Днепр — Трускавец;

№771 Киев — Хмельницкий;

№110 Львов — Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

№769 Киев — Каменец-Подольский;

№357 Киев — Рахов;

№763 Киев — Одесса;

№747 Киев — Львов;

№145 Киев — Измаил;

№82 Ужгород — Киев;

№22 Трускавец — Харьков;

№138 Хмельницкий — Лисичанск;

№49 Киев — Трускавец;

№41 Трускавец — Днепр;

№50 Трускавец — Киев;

№770 Каменец-Подольский – Киев;

№14/114 Чоп, Солотвино — Киев;

№30 Ужгород – Киев;

№70/69 Мариуполь — Львов;

№69/70 Львов — Мариуполь;

№145 Измаил — Киев;

№772 Хмельницкий — Киев;

№134 Рахов-Николаев;

№88 Ковель — Новоалексеевка;

№771 Киев — Хмельницкий;

№139 Киев — Каменец-Подольский;

№715 Киев — Перемышль.

На 2 часа задерживается состав №81 Киев-Ужгрород.

Читайте также, "Укрзализныця" приняла решение снова изменить график движения поездов в связи с карстовым провалом путей на участке "Новоселица-Мамалыга", который находится в Черновицкой области. В настоящее время ситуация продолжает оставаться сложной и требует комплексного решения.

Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.

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