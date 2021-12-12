Первые 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок сегодня, 12 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, были созданы 29 новых направлений, а также ускорилось движение поездов и оптимизировались маршруты, что позволит сэкономить пассажирам 4 миллиона 500 тысяч часов в 2022 году.

Из наиболее интересных новинок нового графика стоит отметить поезд №113/114 Бахмут – Львов. Поезд, являющийся более удобной модификацией популярного маршрута №141/142, дал новые сообщения для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом, что в свою очередь обеспечивает новое сообщение между востоком и западом страны.

Отмечается, что два дополнительных сообщения получило популярное направление, по которому двигаются туристы – Буковина – с Николаевом и Полтавой.

Читайте также, с 10 декабря "Укрзализныця" изменила ставки комиссионного сбора при покупке, возврате и резервировании билетов. билеты в Украине подорожают всего на 3%. В компании подчеркивают, что не планируют в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовят "более гибкое ценообразование".

Кроме того, на зимние праздники "Укрзализныця" запускает ряд дополнительных поездов к горнолыжным курортам в Карпатах. С 24 декабря в первый рейс из Киева отправится прямой поезд в Славское Львовской области. С 12 будет курсировать 7 поездов к "Буковелю".

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