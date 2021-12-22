У Києві відкрили 30-ту філію Паспортного сервісу [ Редактировать ]
Попри широку цифовізацію, українці все ще потребують фізичних документів. Втім, більшість наших співвітчизників уже знає - отримати їх не проблема, якщо звернутися до Паспортного сервісу. Вперше революційно зручні та швидкі державні послуги стали доступними 2013 року. А сьогодні у столиці відкрили вже 30-ту філію Паспортного сервісу. Докладніше - Кирило Воронко.
Закордонний паспорт, Ай-ді картка, довідки про відсутність судимості та посвідчення водія. Усі ці послуги вже давно можна оформити зручно та швидко в центрах "Паспортного сервісу".
Кирило Воронко, кореспондент:
Отримати айді-картку можуть усі громадяни України, незалежно від місця їхньої реєстрації. А іноземці зможуть оформити постійну або тимчасову посвідку на проживання.
Якщо ж складно приїхати особисто, можна оформити "мобільну видачу документів".
Наталія Кривицька, прессекретар ДП "Документ":
Саме в цьому центрі, в нас шість робочих станцій, тобто за один день ми можемо обслужити 150 людей. Найпопулярнішою послугою в 2021 році було оформлення документів на закордонний паспорт. Далі, так як країною шириться діджиталізація, люди починають активніше оформлювати айді-картки.
Ось, власне, і перша клієнтка. Леся прийшла на саме відкриття, щоб оформити закордонний паспорт.
Леся Бурдюкова, клієнтка:
Зайняло хвилин 10, разом з фото, з оформленням заявок, дуже зручно, мені сподобалось, швидко! Взагалі все лаконічно, логічно, швидко, зручно, як має бути в Україні, на вищому рівні.
До центрів "Паспортного сервісу" можна завітати навіть у суботу.
Сергій Донський, заступник голови державної міграційної служби України:
Ми підвищуємо якість надання адмінпослуг, покращуємо наші підрозділи і так само вітаємо той факт, що у нас є державне підприємство, документ, є паспортні сервіси, які традиційно з високою якістю надають послуги громадянам і традиційно знаходяться в таких місцях, де громадянам зручно, комфортно отримати адміністративні послуги.
За весь час роботи державного підприємства "Документ" його послугами скористалися приблизно 10 мільйонів людей. Працівники компанії наголосили: невдовзі філій стане ще більше.
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