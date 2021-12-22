Орендую... нари. Данія платитиме Косову 15 мільйонів євро щороку за 300 тюремних камер, які бере в оренду! Чому в країні дефіцит... в'язниць? І чому ця новина однаково не сподобалась правозахисникам обох сторін цього контракту? Дивіться далі.

Узяти до себе іноземних злочинців, щоб вирішити… енергетичну кризу. На такий крок пішла влада Косова, підписавши угоду з Данією. За 300 тюремних камер у новій вʼязниці за 50 кілометрів від Приштини - Косово розраховує отримати 210 мільйонів євро протягом десяти років. І витратити ці гроші на проєкти з енергоефективності. Бо останнім часом, наприклад, в країні постійно вимикають електроенергію через її нестачу. Наявні вугільні станції генерують лише 60 відсотків від щоденних потреб.

Альбулена Хаджіу, міністр юстиції Косово:

Загалом виправна служба Косова налічує дві з половиною тисячі місць, у нас є 700-800 вільних, і ми взяли на себе зобов'язання допомогти Данії у зв'язку з нестачею місць. Закони Данії діятимуть на території вʼязниці в Ґілані, тому що Данія винайматиме її повністю.

Такі новини не сподобались ні данським, ні косовським правозахисникам. Одні наполягають, що через переселення засуджені більше не зможуть бачитися з родинами. Інші кажуть, що решта вʼязниць у Косові через це стануть переповненими. Влада Данії обіцяє не "експортувати" особливо небезпечних злочинців, засуджених за тероризм. Переселятимуть, до речі, лише іноземних вʼязнів, які приїхали з країн з-поза меж ЄС. І лише тих, кого треба депортувати після відбуття терміну.

Нік Хеккеруп, міністр юстиції Данії:

Ми звернулися до Косова рік тому, нас зустріли доволі тепло. Сподіваюся, ця угода розв'яже багато наших проблем, пов'язаних із переповненими вʼязницями в Данії. А також дасть змогу Косову інвестувати у свою систему тюрем.

Наразі Данія запропонувала Косову 5-річний контракт, який може бути автоматично продовжений. З 2015 року кількість вʼязнів у данських тюрмах зросла на 20 відсотків. Зокрема й через жорсткіші міграційні закони. Водночас дедалі менше охочих працювати в тюрмах наглядачами. Їх за цей період поменшало теж на 20 відсотків. Ще кілька років - і країні не вистачатиме тисячі місць, пояснив міністр. Тож доводиться шукати простір за кордоном.

Олена Абрамович, кореспондентка: