За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де напередодні під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років позбавлення волі. Нагадаю, вночі проти середи в передмісті Вінниці зайнявся готельний комплекс.

Двоє працівників готелю травмовані, а їхня колега, рятуючись від вогню, вистрибнула із 6-го поверху й загинула. Вона була уродженкою Криму. У готелі проживала і працювала.