Пожежа на Вінниччині: поліція затримала орендарку готелю, де загинула дівчина [ Редактировать ]
Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де напередодні під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років позбавлення волі. Нагадаю, вночі проти середи в передмісті Вінниці зайнявся готельний комплекс.
Двоє працівників готелю травмовані, а їхня колега, рятуючись від вогню, вистрибнула із 6-го поверху й загинула. Вона була уродженкою Криму. У готелі проживала і працювала.
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Як палає заміський комплекс відпочинку в передмісті Вінниці було видно за кілька кілометрів. Зайнялося приблизно о третій ночі. Осередок - на шостому поверсі - останньому. Полум'я швидко перекинулося на дах.
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Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінничині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій із ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги.