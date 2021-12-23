Майже 6 мільйонів українців відкрили рахунок у банках, щоб отримати вакцинальну тисячу. Про це повідомив Денис Шмигаль. На книжки, кіно, театр та залізничні квитки українці вже витратили майже 210 мільйонів гривень. На саму програму "єПідтримка" цьогоріч закладено 8 мільярдів гривень. Також Денис Шмигаль зазначив, що в уряді планують створити єдину онлайн-систему для сплати комірного.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: