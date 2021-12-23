В уряді планують створити єдину онлайн-систему для сплати комірного – Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Майже 6 мільйонів українців відкрили рахунок у банках, щоб отримати вакцинальну тисячу. Про це повідомив Денис Шмигаль. На книжки, кіно, театр та залізничні квитки українці вже витратили майже 210 мільйонів гривень. На саму програму "єПідтримка" цьогоріч закладено 8 мільярдів гривень. Також Денис Шмигаль зазначив, що в уряді планують створити єдину онлайн-систему для сплати комірного.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Буде впорядкована між собою робота та всіх постачальників комунальних послуг буде можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, буде можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг. Крім того, громадяни отримують можливість повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава отримує системні та верифіковані дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.
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Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, що на 5 відсотків більше, ніж передбачав торішній бюджет.
Витрачати її можна буде вже з 19 грудня. На кіно, книжки, театр, і квитки на потяг чи літак в межах України. А ще - вакциновані українці, яким за 60, зможуть витратити її на ліки.
Розрахуватися тисячею українці зможуть лише віртуально - наприклад, сплатити за абонемент у спортзалі, купити книгу, придбати квиток до театру, кіно, музею або оплатити поїздку в межах України потягом або літаком.
С 1 декабря украинцам повысили минимальную заработную плату на 500 гривен
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.