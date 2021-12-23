Лише за останні три квартали поточного року люди позичили майже 50 мільярдів гривень.

Українці встановили новий рекорд за онлайн-мікрокредитами. Лише за останні три квартали поточного року люди позичили майже 50 мільярдів гривень. Навіщо беруть і в чому головна загроза для позичальників - дізнавалася Тетяна Радченко.

В'ячеслав уже неодноразово брав мікрокредити. У чоловіка на рахунку їх 24.

В'ячеслав, житель Києва:

Срочно понадобились деньги и как бы в интернете увидел рекламу и обратился в МФО.

Загальна сума позик перевищила вже сто тисяч. А повертати довелося значно більше.

В'ячеслав житель Києва:

Начался локдаун и все такое, я начал брать новые кредиты чтобы погашать стары, то есть это самая большая ошибка всех, кто берет кредит в МФО. Чтобы вы понимали, выплатил порядка 600 тысяч по процентам.

Та чоловік сприймає все з усмішкою, мовляв, насамперед це досвід. Популярність швидких кредитів обумовлена саме максимальною легкістю їхнього оформлення.

Тетяна Радченко, кореспондентка:

Достатньо лише дистанційно подати заявку, заповнити 3-4 поля і за лічені хвилини вже маємо можливість витрачати кредитні кошти.

Загалом у період від січня 19 до вересня 21-го року попит на кредити в Інтернеті зріс на 24 відсотки. Таке дослідження провела консалтингова агенція.

Анна Артеменко, консультантка з маркетингу, авторка дослідження:

Мы берем статистические данные, которые накапливают поисковики в интернет, берем условный виртуальный пылесос и пылесосим абсолютно весь спрос, который существует в теме финансов.

Тож структура попиту на фінансові послуги онлайн має такий вигляд:

94,2 % - попит на кредит (у середньому 6,9 млн запитів/міс), 3,2 % - попит на оплату частинами (у середньому 240 тис. запитів/міс), 0,9 % - попит на депозити (у середньому 65 тис. запитів/міс), 1,7% - інші послуги.

Тож дослідники наголошують - з українцями необхідно наполегливо проводити роботу з підвищення фінансової грамотності. Щоб люди розуміли, що мікрокредити - це найдорожчі фінансові позики.