Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.
Об этом сообщается в Twitter Ермака.
"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по двусторонней повестке и ситуации вокруг Украины", - написал глава ОП.
Ермак добавил, что также обсудил с советником президента США дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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