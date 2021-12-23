Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.

Об этом сообщается в Twitter Ермака.

"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по двусторонней повестке и ситуации вокруг Украины", - написал глава ОП.

Ермак добавил, что также обсудил с советником президента США дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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