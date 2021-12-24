Замість подарунків - похід у поліцію. Таке незвичне бажання до свят загадали школярі Тернополя. Правоохоронці запросили дітей на екскурсію до обласного управління. Показали тренувальний тир. А ще - як реєструють виклики від людей. І навіть дозволили учням спробувати прийняти дзвінки, щоправда, несправжні. Неабияке враження на школярів справили спецзасоби. З порожніми руками з управління школярі не пішли - всі отримали в подарунок світловідбивачі.

Євгенія Іваськів, начальник відділу служби "102" УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області:

Поліцейські здійснили тестовий виклик на спеціальну лінію 102, який приймали школярі. Діти випитали всю необхідну інформацію. Успішно прийняли виклик. Та скерували відповідні служби.

Антон Кос, школяр:

Ми були на лінії сто два. І нам дали, щоб прийняти реальний виклик. І ми чули, як це відбувається наживо.

Святослав Сиротюк, школяр:

Ми пішли у спортзал, нам дали позайматися, попідтягувати гірі, потім армреслінгом позаймалися.

Ліза Черевата, школярка: