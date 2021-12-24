Грандиозная распродажа ПриватБанком долгов физических лиц остановлена в судебном порядке. Суд удовлетворил заявление Гражданского объединения "Инвалидов Каритас" и запретил ПриватБанку и компании ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" осуществлять действия связанные с продажей портфеля запланированные на 28.12.2021 года на американской торговой площадке.

25.10.2021 года ПриватБанк продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн. грн. за 2,4 % , что составило 18 млн. Продажа портфеля прошла как и назначение Председателя Правление банка в закрытом режиме, не публично. Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60 % долга.

О чем сообщал ТК Профсоюза. То есть купили за 2.4% планируют получить 60%. По каким причинам Государственный банк самостоятельно не обратился с подобными требованиями и свои действия никак не прокомментировал. Прекращение продажи ПриватБанком за бесценок кредитов сможет существенно повысить его прибыль и сохранить репутацию государственному банку. Должностные лица банка должны понести ответственность.