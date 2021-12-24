Християни відзначають Святвечір: як готуються до свята в Києві, на Закарпатті та у Лондоні [ Редактировать ]
Більшість християн світу сьогодні відзначають Святвечір. Готувалися до урочистої вечері і наші журналісти. Водночас, але в різних куточках світу. В столиці України, на Закарпатті і у Лондоні.
Зі смаком горіхів та ароматом печеної індички, за святковим обідом чи Святою вечерею, у храмі чи сімейному колі......Таке різне, але одне для всіх....Різдво Христове!
Вітання з Лондона!
Останні кілька років я відзначаю два Різдва - британське 25 грудня та українське 7 січня. Ось як розпочинаються мої приготування до першого. У цих двох коробках - продукти для святкового обіду. Ось покажу, що всередині.
На нашому столі буде 9 традиційних англійських страв. По центру - обов'язково індичка. Також овочі - картопля, пастернак, морква, капуста, горошок. А ще цього року зі свекрухою приготуємо...
-Наші свинки в покривалі, а це начинка. Давайте починати.
Pigs in blankets - одна з найулюбленіших англійцями страв. Елементарна у виконанні, її подають на таці з індичкою.
Це свинна сосиска, але може бути й теляча. Беремо одну смужку бекона і загортаємо в неї сосиску.
Переходимо до начинки. Колись цією сумішшю заповнювали індичку чи курку. Тепер - це повноцінна страва на різдвяному столі. Ми з Пем трохи спростили, бо маємо готову начинку, нам залишається лише зробити невеличкі кульки.
Заготовки - у духовку! Тим часом Пем ностальгує.
Памела Еддіс, жителька Лондона:
Різдвяний обід - це була надзвичайна подія. Але звісно, перед ним треба було піти до церкви. А о третій годині ми всі сідали дуже тихесенько перед телевізором у нашій вітальній, щоби дивитися різдвяне звернення королеви.
Ці прикраси у нас на столі теж не випадково.
Це - різдвяні крекери. Їх відкривають на початку обіду.
-Тут має бути коротенький жарт, корона і маленький подаруночок.
Ці корони зазвичай не знімають до кінця обіду.
Ось так готуємося до Різдва ми. А як на Закарпатті? Мар'яно, ви вже все приготували?
Привіт, Світлано! Ми тільки но заметушилися.! Моя підготовка до Різдва цьогоріч особлива, бо відбувається на кухні в монастирі. Сьогодні готуватиму разом із сестрами: Йозефою та Катериною. Сестрички, що в нас сьогодні у меню? Жерба і горіхові кіфлики.
А в меню сьогодні - кіфлики! Традиційні закарпатські солодощі. Їх готують з пісочного тіста і начиняють горіхами й маком.
Я часу не гаяла, вже й борошно просіяла і горіхи подрібнила. Що далі?
Сестра Катерина, монахиня монастиря Марієних сестер:
-У просіяне борошно додаємо молотий цукор і горіхи, було наче однорідне. І тепер додаємо наш маргарин - беремо і перетираємо. - Прямо так руками? -Руками перетирається і воно зробиться одна маса пісочна.
Доки ми робили кіфлики, сестра Йозефа готувала жербу.
Сестра Йозефа, монахиня монастиря Марієних сестер:
Ось у нас жерба уже печена - тут є три коржі, а між ними є варення і посипане горіхами. Ну і тепер зверху полиємо шоколадом ще.
Це також традиційний різдвяний смаколик, щоправда словенський! Бо сестра звідти родом. Розповідає, вже 16 рік живе в Україні, однак рідних традицій не забуває.
Сестра Йозефа, монахиня монастиря Марієних сестер:
У нас ся пече такий великий хліб. Дуже великий такий, на пів стола.
За розмовами вже й кіфлики накрутили. Ставимо в духовку. Кілька хвилин...
Час смаколики куштувати.
-Ммм смакота. А у Києві наша Ярина Марків готує кутю. Цікаво, як там у неї справи…
-Привіт, Ярино, знаю, що готуєш за особливим рецептом. Ділися секретом!
Так, Мар'яно, ну як же без символу українського Різдва . І сьогодні традиційна, головна страва Святвечора буде ще й ексклюзивною. Разом із кухарем Алісою Купер!
- Добрый вечер! Моя кутя особенная, потому что каждый её елемент я насыщаю вкусом дополнительно.
А інгредієнти в нас такі: мак, горіхи, сухофрукти, заморожені ягоди та дика пшениця – спельта.
-Но мы будем ее варить не в воде.
А в узварі! У каструлю кладемо чорницю....
-Курагу, можно добавить чернослив.
Туди ж кидаємо запах свята - паличку кориці та зірочку бадьяну. Заливаємо водою, додаємо сиропу й варимо пів години. А тим часом - замочуємо сухофрукти.
-Черный чай дает вкус..... в чем еще можна замачивать? Можно в роме...
Але тоді страва називатиметься "кутя для дорослих". ... До речі, узвар уже наваристий!
-В наш узвар мы засыпаем спельту.
А ми - робимо заправку із горіхів, маку, соку апельсина та кленового сиропу.
І пшениця підійшла. Усе добряче перемішуємо, посипаємо цедрою.
-И наша кутя – готова.
Час вітати всіх із Різдвом!
-Бажаємо сімейного затишку і спокою на душі!
-Пусть в доме всегда будет любовь!
-Христос Рождається - славімо його.
-Merry Christmas and Happy New year!
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