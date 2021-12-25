Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым по Григорианскому календарю.
Дорогие граждане! В эти дни миллионы людей в в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших добродетелей - любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью - Украину!
В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу все обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренними в наших стремлениях не только раз в году - и тогда это обязательно случится. Давайте это необыкновенное чувство единения, которые воцарилось в наших семьях и наших сердцах, беречь каждый день. А значит, беречь себя, беречь своих ближних, беречь Украину!
Я желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!
Напомним, что в субботу, 25 декабря, в западной части Украины ожидаются ливни и мокрый снег. В то же время на юге будет без осадков и солнечно. В воскресенье осадки накроют полосу от Черновицкой области через весь юг и до Донецкой области.
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