Володимир Зеленський привітав вірян з Різдвом Христовим [ Редактировать ]
З Різдвом Христовим привітав вірян і Президент України Володимир Зеленський. Всім побажав миру, любові, злагоди та щасливих свят.
Володимир Зеленський, президент України:
В ці дні ми забуваємо про все погане. Пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром. Будьмо щирі в наших прагненнях не лише раз на рік і тоді це обов'язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня, а отже берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну. Я бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку і щасливого Різдва. Христос народився! Славімо його!
по теме
Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.
Мелодія Різдва. У Львові до цього свята ставляться відповідально, і атмосферу вирішили створити навіть у міському транспорті. Там тепер лунають колядки.
Декабрь - время готовиться к Новому году, до празднования которого осталось совсем немного
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства
Самое время начать подготовку к празднику, чтобы в последний момент не бегать в суматохе с множеством незакрытых вопросов