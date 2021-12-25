З Різдвом Христовим привітав вірян і Президент України Володимир Зеленський. Всім побажав миру, любові, злагоди та щасливих свят.

Володимир Зеленський, президент України:

В ці дні ми забуваємо про все погане. Пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром. Будьмо щирі в наших прагненнях не лише раз на рік і тоді це обов'язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня, а отже берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну. Я бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку і щасливого Різдва. Христос народився! Славімо його!