Папа Римський згадав про Україну у Різдвяній промові [ Редактировать ]
Про Україну сьогодні у Різдвяній промові згадав і папа Римський. Він закликав не допустити, цитую: "метастаз конфлікту". Каже, що молиться за мир у гарячих точках і переймається долею тих, хто постраждав від війни. Цю промову Франциск виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. І це вперше після дворічної ковідної паузи. Аби почути молитву Папи зібралися сотні вірян. Слухати його настанови не завадив навіть дощ.
Папа Римський Франциск:
Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту. Дитя Віфлеєма, зроби так, щоб військові та цивільні полонені, а також усі ув'язнені з політичних причин, могли незабаром повернутися додому.
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