Про Україну сьогодні у Різдвяній промові згадав і папа Римський. Він закликав не допустити, цитую: "метастаз конфлікту". Каже, що молиться за мир у гарячих точках і переймається долею тих, хто постраждав від війни. Цю промову Франциск виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. І це вперше після дворічної ковідної паузи. Аби почути молитву Папи зібралися сотні вірян. Слухати його настанови не завадив навіть дощ.

Папа Римський Франциск: