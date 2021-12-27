У Західній Австралії виникла лісова пожежа [ Редактировать ]
Лісова пожежа спалахнула у Західній Австралії. Вогонь впритул підійшов до міста Перт Гілз. За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок.
Також пошкодило припарковані неподалік автівки. Правоохоронці з'ясовують причину загоряння. Не відкидають і ймовірність підпалу. Щоб знайти винуватців, просять допомоги у тамтешніх жителів. Тим часом рятувальники повністю ліквідували пожежу.
Марк Макгован, прем'єр-міністр штату Західна Австралія:
Як нам відомо, одна оселя згоріла вщент, сильно вигоріли й сусідні будівлі. Наразі не відомо, що саме сталося. Та я співчуваю людям, які втратили своє майн
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