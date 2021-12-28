У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції: пропонують вилучити пункт про без'ядерний статус [ Редактировать ]
Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет.
А також надати Всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка.
Також він отримає довічний статус делегата Всебілоруських зборів та гарантії недоторканності. Нагадаю, референдум щодо нової Конституції запланований на лютий, однак точної дати ще не оголосили.
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У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет. А також надати Всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту.
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