Зміни білоруської Конституції: нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка [ Редактировать ]
Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет.
А також надати Всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка.
Також він отримає довічний статус делегата Всебілоруських зборів та гарантії недоторканності. Нагадаю, референдум щодо нової Конституції запланований на лютий, однак точної дати ще не оголосили.
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Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка.
У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет. А також надати Всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту.
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