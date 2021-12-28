Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала проект международной технической помощи объемом 20 миллионов долларов. Это помощь от США, передает пресс-служба ГПСУ.

Эта помощь будет направлена на безопасность северной и восточной границ Украины, отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Проект начнется уже в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - 20 млн долларов. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:

современные средства видеофиксации,

беспилотные комплексы,

индивидуальная защита пограничников,

обеспечение их расположения в полевых условиях,

усиление транспортом и средствами связи.

Это получат все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, на днях также зарегистрирован еще один проект. Ним партнеры помогут Украине в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Украина почти потратила "бонусные" средства от МВФ.