Америка выделила Украине почти 25 млн долларов [ Редактировать ]
Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала проект международной технической помощи объемом 20 миллионов долларов. Это помощь от США, передает пресс-служба ГПСУ.
Эта помощь будет направлена на безопасность северной и восточной границ Украины, отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Проект начнется уже в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - 20 млн долларов. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений:
- современные средства видеофиксации,
- беспилотные комплексы,
- индивидуальная защита пограничников,
- обеспечение их расположения в полевых условиях,
- усиление транспортом и средствами связи.
Это получат все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.
Кроме того, на днях также зарегистрирован еще один проект. Ним партнеры помогут Украине в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Украина почти потратила "бонусные" средства от МВФ.
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