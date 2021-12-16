Остаток составляет всего лишь около 250 миллионов/ фото: Pixabay

Украина в настоящее время почти полностью освоила 2,7 миллиардов долларов, которые были "бесплатно" получены от Международного валютного фонда. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Таким образом, неиспользованный остаток составляет всего лишь около 250 миллионов долларов. Они вскоре поступят в распоряжение казначейства.

Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн.

Читайте также, Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов. Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы, они получены по программе stand-by.

Кроме того, Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий, в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.