Курс доллара снижается второй день подряд [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 27,2235 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 27,2306 гривен за 1 доллар.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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