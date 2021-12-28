Кенія гастрономічна: Няма-Чома з крокодила та нільський окунь [ Редактировать ]
Телеканал "Інтер" продовжує мандрівку дивовижною Кенією. Сьогодні ми розкажемо про гастрономічний бік країни. Чим смачним і незвичним можуть почастувати на сході Африки - розповість Станіслав Кухарчук.
З парку Амбоселі - ми прямуємо у столицю Кенії. Найробі - типовий мегаполіс: із заторами, натовпами й нескінченним будівництвом... А ще - з магазинами та... ресторанами. Мене якраз і цікавить сьогодні - Кенія гастрономічна:
Майже за півтора тижня у Кенії ми харчувалися лише в готелях. А там кухня адаптована під європейського туриста. Тож сьогодні - у столиці - є нарешті шанс скуштувати африканську екзотику:
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Бар "Сади Скарбів" найвідоміший заклад у Найробі. А саме, завдяки національній кухні.
Наша нова знайома Філіс обов'язково радить спробувати.
Філіс Грускас, представник кенійського туроператора:
Традиційного для Кенії - нільського окуня. Це - найкраща риба в країні, символ озера Вікторія. І його тут дуже часто їдять.
Нільського окуня маринують і готують на наших очах. Це - одна з найбільших прісноводних риб Африки, яка сягає ваги - у 200 кілограмів. За смаком чимось нагадує українського судака.
Та найбільш традиційною стравою Кенії є, як не дивно, шашлик. Тут його називають Няма-Чома.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Але є в Найробі й місце для справжньої екзотики, яку готують тут, у цьому ресторані.
Тут подають 15 видів Няма-Чома. М'ясо прямо з вогню нарізають у тарілки. Тут - і шашлик із... верблюда, страуса, буйвола і навіть…
Це крокодил? - Так, це крокодил.
Та офіціант Баніфацій заспокоює: жодних сюрпризів - перед тим, як нарізати страву в тарілку, він розповідає - з якого саме м'яса шашлик. Хлопець - до клієнтів уважний. А тим паче до туристів з України.
Баніфацій, офіціант:
Я люблю український футбол, я дивлюсь всі чемпіонати й знаю відомого футболіста. - Шевченко? - Так, Шевченко!
Юрію африканська екзотика всмакувала. Хлопець багато подорожує. Але шашлик з крокодила ще ніде не куштував.
Юрій, турист з України:
Я думаю, що кулінарний туризм - це одна з головних речей насправді в подорожах. Що цікаво? Люди, можливо архітектура, ну і їжа - бо їмо ми щодня.
Та не їжею єдиною. В будь-якому місці Кенії туристам завжди дають відчути колорит Африки. І ресторани - не виняток.
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Потрапити ж до Кенії відносно просто. Візу можна отримати онлайн. Єдине, Кенія і досі не приймає ковід-сертифікати міжнародного зразка і перед вильотом потрібно робити ПЛР-тест. Але згодом це може змінитися.
Прямі рейси до Кенії з українських аеропортів запустили нещодавно. Наш літак сідає в Єгипті на швидку дозаправку. Переліт над Африкою - це вже початок знайомства з континентом.
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Наша кінцева точка - заповідник Амбоселі. Відстань між обома парками відносно невелика - 150 кілометрів, але даються вони не легко. На початку зими в Кенії закінчився сезон дощів - і грунтові дороги місцями просто зникли.