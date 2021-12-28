Заседание СНБО перенесли [ Редактировать ]
Заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на 30 декабря. Причина - президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.
Об этом сообщает аппарат СНБО.
"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении СНБО.
Напомним, что президент Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области.
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