С 1 января 2022 года в Украине подорожают почти все автомобили. Об этом заявил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, сообщает Finance.ua.

Виной всему рост цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы. Изменение стоимости "приурочено" к началу нового финансового года, который у европейских компаний начнется как раз 1 января, в отличие от некоторых японских конкурентов, где это произойдет в марте.

По словам Олега Назаренко, о предстоящем росте ценников уже предупредили ряд мировых производителей. Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes - на 2%, Nissan и Honda тоже объявили о подорожании, но пока не раскрыли деталей.

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Вместе с этим прайсы вырастут не так существенно, как могли бы. Их могли подстегнуть еще и обязательства производителей устанавливать на машине обязательные опции, такие как датчики застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчики света и т. п. Но украинские импортеры инициировали перенос этих изменений на 2025 год. Таким образом с Нового года цены вырастут не на 5-8%, а всего на несколько процентов.

Председатель Института исследований авторынка (ИИА) Станислав Бучацкий отметил, что дорожают не только новые автомобили. По его словам, мировой кризис автопроизводства продолжается не первый месяц и оказывает влияние на украинский рынок. Подорожание металлов и другого сырья, используемого в индустрии, наложилось на нехватку микропроцессоров.

В Европе уже сегодня огромная нехватка автомобилей, как новых, так и подержанных - из-за кризиса полупроводников и чипов. То есть производителям не хватает этих комплектующих, соответственно новые машины не сходят с конвейеров, не попадают в салоны, люди не могут купить новые машины.

Как следствие, добавляет эксперт, автовладельцы не продают свои старые машины, и те не попадают на вторичный рынок.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Украине готовят налог на старые автомобили.