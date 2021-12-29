Самородок янтаря с рекордным весом более 5 кг нашли в Ривненской области Украины. Об этом сообщил в Facebook председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Друзья, на Ривненщине нашли самый большой в Украине камень янтаря! Он весит более 5 кг и входит в десятку самых больших "янтарных" камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра - более 9 кг - находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г.

Самородок добыла компания "Солнечное ремесло" на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях.

Компания "Солнечное ремесло", которая в настоящее время является единственным легальным добытчиком янтаря в Украине, начала добычу в мае этого года.

Напомним, что Верховная Рада 19 декабря 2019 года приняла законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.