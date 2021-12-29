В Середземному морі американці залишають атомний авіаносець [ Редактировать ]
На тлі загрози агресії Росії проти України в Середземному морі залишається американський атомний авіаносець. Судно з військовими прямувало на Близький Схід. Та на кораблі одержали від міністра оборони Ллойда Остіна наказ: затриматися між Грецією та Італією. Про це повідомляє агенція "Ассошиейтед Прес". Такий маневр начебто потрібен, щоб заспокоїти союзників США в Європі через загрози з боку Росії. Які саме місії виконуватиме екіпаж та скільки часу пробуде в середземноморській акваторії - наразі не відомо.
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Судно з військовими прямувало на Близький Схід. Та на кораблі одержали від міністра оборони Ллойда Остіна наказ: затриматися між Грецією та Італією.