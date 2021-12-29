На Калифорнию впервые за 50 лет "обрушилось" более 5 метров снега [ Редактировать ]
В СЩА, в штате Калифорния, выпало 5,2 метра снега. Об этом сообщает CNN.
Ученые из Калифорнийского университета заявили о том, что этот месяц стал самым снежным декабрем за всю историю наблюдений с 1970 года.
По их словам, им потребовалось около 40 минут, чтобы добраться до места, где проводятся измерения - чуть более 45 метров.
В результате снегопадов в Калифорнии закрыты автомагистрали и отменены авиарейсы.
Напомним, украинцев предупредили об усложнении погодных условий. По всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.
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