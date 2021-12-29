В Калифорнии впервые за 50 лет выпало более пяти метров снега / Фото: twitter.com/Bearberner1

В СЩА, в штате Калифорния, выпало 5,2 метра снега. Об этом сообщает CNN.

Ученые из Калифорнийского университета заявили о том, что этот месяц стал самым снежным декабрем за всю историю наблюдений с 1970 года.

По их словам, им потребовалось около 40 минут, чтобы добраться до места, где проводятся измерения - чуть более 45 метров.

В результате снегопадов в Калифорнии закрыты автомагистрали и отменены авиарейсы.

Напомним, украинцев предупредили об усложнении погодных условий. По всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.

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