У МВС анонсували велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни [ Редактировать ]
І на трагедію в Косівській лікарні вже відреагували урядовці. У Міністерстві внутрішніх справ анонсували велику протипожежну перевірку - усіх районних лікарень країни.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Прийнято рішення зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні. Позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і ДСНС, відповідно щоб не допустити таких подій в наступному.
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Містечко Косів. 90 кілометрів від Івано-Франківська. А ось - ця лікарня, де й сталася трагедія. Пожежа почалася в реанімації. Приблизно о десятій вечора - у вівторок. Першим зайнялося медобладнання, далі - постіль…
Першим зайнялося медичне обладнання, далі - тканини. І за лічені хвилини уже палало все. У той час там перебувало семеро ковідних хворих та п'ятеро медпрацівників.
Так красномовно заступник міністра МВС, Олександр Гогілашвілі - представляється правоохоронцям на одному з блокпостів Донеччини. Силовики зупинили автівку для перевірки документів - стандартна процедура на в'їзді до зони Операції Об'єднаних Сил.
Днями на блокпосту в Краматорську Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями - обурився, що ті його не впізнали й зупинили для перевірки документів.