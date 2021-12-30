Джо Байден спілкуватиметься телефоном з Володимиром Путіним [ Редактировать ]
Сьогодні пізно увечері президент Сполучених Штатів Джо Байден спілкуватиметься телефоном з Володимиром Путіним. Це буде останній контакт лідерів Америки та Росії у 2021-му році.
Як повідомили у Держдепартаменті США, ініціатором розмови був Путін. І Байден відповів згодою на його прохання. А "Голос Америки" напередодні повідомив, що Байден має в планах телефонну розмову і з українським колегою - Володимиром Зеленським. Але дату для цього ще не обрали.
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