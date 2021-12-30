2022 год принесет свободу председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, принесет свободу слова и вернет нашей стране независимость. Об этом на масштабном митинге пяти телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZiK, "Первый Независимый" и UkrLive, с также изданий "Страна.юа" и Sharij.net, которые были незаконно закрыты президентом, заявила народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Наталья Королевская.

"Этот год для всех нас был сложным, непростым, годом переоценки ценностей и годом новых возможностей. Потому что они дали нам сегодня силу, дух и веру, что нам нужно быть вместе. Умным, сильным людям, которые любят свою страну, которые верят в Украину, которые ценят свободу, независимость и самостоятельность. Людям, которые пережили и взлеты, и падения, и поражения, и преследования. Если они хотели в этом году посадить лидера оппозиции и запретить заниматься политической деятельностью, надеясь на то, что настоящие лидеры убегут, то они этого не дождались", - подчеркнула Королевская.

Также она добавила: "Они лишили свободы Виктора Медведчука, но они не лишили его веры, воли и права борьбы, и мы верим, что 2022 год принесет свободу Виктору Медведчуку, принесет свободу слова и вернет нашей стране независимость".

"Они закрывают каналы, они пытаются закрыть нам всем рты, они делают все, чтобы говорили о власти хорошее. Но о них сегодня говорят на каждой кухне, о них сегодня говорят в каждой семье и каждый человек в новогоднюю ночь, слушая очередное лживое поздравление, если удержится, чтобы не плюнуть в телевизор, то только из уважения к своим родным и близким…

Мы все хорошо понимаем, знаем, что правда на нашей стороне. Мы знаем, что сильные и смелые журналисты, которые пришли сегодня под стены администрации президента, борются не за себя и даже не за свое рабочее место, а борются за право в своей стране доносить людям правду. Еще ни одна власть в мире не победила журналистов. Еще ни одна власть в мире не смогла закрыть телеканалы, закрыть рты своим гражданам. И эта власть в 2022 году убежит, уйдет, но больше не будет экспериментировать над нашей страной. Я уверена, что 2022 год будет переломным для нашей страны", - подчеркнула Наталья Королевская.