Під Офісом президента пройшла акція протеста за участі журналістів [ Редактировать ]
Десятки журналістів закритих медіа мітингували під Офісом президента. До самої будівлі вони не дійшли - завадили кордони силовиків. Від Глави держави вимагали припинити запровадження санкцій проти українських ЗМІ. Нагадаю, що у вівторок з ефіру вимкнули ще два українські медіа - "Перший Незалежний" та Ukr-Live. Їм заборонено працювати протягом п'яти років. Журналісти таке рішення називають тиском на свободу слова і планують позиватися до суду.
Нестор Шуфрич, голова парламентського комітету з питань свободи слова:
Мы говорили на этих каналах о том, как вернуть мир в нашу страну. Мы не боялись критиковать власть, а есть за что. И мы будем бороться в Верховном суде, обращаемся в ООН, ОБСЕ с единственной просьбой и требованием. Дать возможность журналистам работать.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Когда на протижении всего года в антиконституционный, антизаконный способ закрывались телеканалы, ведуться репрессии против оппозиции. Когда сегодня страна шаг за шагом переходит к тоталитарной власти, мы считаем это недопустимо.
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Представники медіа вимагали від влади припинити тиск на ЗМІ. Нагадаю, у вівторок президент України Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів - "Перший Незалежний" та Ukr-Live.
Под Офисом президента проходит акция протеста с требованием начать реальную деоолигархизацию и прекратить сотрудничество с МВФ
Однак ані час, ані формат розмови - поки що не зрозумілі.
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