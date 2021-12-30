Десятки журналістів закритих медіа мітингували під Офісом президента. До самої будівлі вони не дійшли - завадили кордони силовиків. Від Глави держави вимагали припинити запровадження санкцій проти українських ЗМІ. Нагадаю, що у вівторок з ефіру вимкнули ще два українські медіа - "Перший Незалежний" та Ukr-Live. Їм заборонено працювати протягом п'яти років. Журналісти таке рішення називають тиском на свободу слова і планують позиватися до суду.

Нестор Шуфрич, голова парламентського комітету з питань свободи слова:

Мы говорили на этих каналах о том, как вернуть мир в нашу страну. Мы не боялись критиковать власть, а есть за что. И мы будем бороться в Верховном суде, обращаемся в ООН, ОБСЕ с единственной просьбой и требованием. Дать возможность журналистам работать.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":