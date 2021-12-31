Продлят ли школьникам каникулы в Киеве: ответ Рубана [ Редактировать ]
В пятницу, 31 декабря, председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, что в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Ученики вернутся за парты согласно запланированому времени.
Об этом он заявил в эфире "Украина 24".
Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недель января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут.
С детальным графиком школьных каникул в 2021-2022 годах можно ознакомиться в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
В пятницу, 31 декабря, правительство назначило нового заместителя министра обороны Украины
Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях
В четверг, 30 декабря, состоялось последнее в текущем году заседание СНБО
В четверг, 30 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев спокойно отдыхать в период рождественско-новогодних праздников
В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон"