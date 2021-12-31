В пятницу, 31 декабря, председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, что в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Ученики вернутся за парты согласно запланированому времени.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недель января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут.

С детальным графиком школьных каникул в 2021-2022 годах можно ознакомиться в нашем материале.

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