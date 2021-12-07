Перенесут ли каникулы в школах Киева из-за COVID: ответ КГГА [ Редактировать ]
Зимние каникулы у столичных школьников начнутся уже с 25 декабря. Сегодня причин для переноса нет.
По словам председателя Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского, зимние каникулы у школьников начнутся вовремя, поскольку благодаря эффективным противоэпидемиологическим мерам удалось остановить рост заболеваемости и вывести Киев из "красной" зоны.
"Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг учреждений среднего образования, контролируя динамику заболевания", - добавил Мондрыивский.
В то же время специалисты и в дальнейшем рекомендуют увеличивать уровень вакцинации в Киеве.
"Киев - лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано почти 3,2 миллиона вакцинаций, где полностью вакцинированы 1,58 миллиона киевлян, а среди представителей образовательной отрасли эта цифра уже почти 97 процентов", - отметил заместитель председателя КГГА.
Зимние каникулы у школьников Киева начнутся уже 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.
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