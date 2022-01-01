В бельгийском городе Тюрнхаут произошел взрыв в жилом доме. Вероятно из-за утечки газа. Об этом пишет Le Soir.

Взрыв произошел еще утром 31 декабря, впрочем, поисковые работы продолжались до 1 января. Взрыв разрушил несколько квартир, обрушил стены и перекрытия между этажами.

Вчера спасатели освободили из-под завалов женщину, позже ее госпитализировали. Ей повезло иметь при себе мобильный телефон во время трагедии, поскольку она сама позвонила спасателям сразу после взрыва.

Также были найдены тела четырех жертв.

"Поскольку мы не получали сообщений о других людях, которые могли присутствовать в здании и исчезли, мы останавливаем поисковые операции", - заявил мэр города Поль ван Мьерт.

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Кроме того, на итальянском острове Сицилия в пятиэтажном доме прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Предварительно, причиной взрыва, который также повредил два соседних здания, стала утечка газа, 12 жильцов дома пропали без вести, среди них трое детей.

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