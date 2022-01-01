Новорічне звернення: про що говорили світові лідери у своїх промовах [ Редактировать ]
І про пандемію коронавірусу, і про інші виклики говорили у своїх новорічних промовах світові лідери. Олаф Шольц - новий Канцлер Німеччини - до прикладу, у своєму першому зверненні до нації закликав усіх вакцинуватися.
А ось про що говорили Джо Байден та Борис Джонсон? І чи були у промовах згадки про Україну? Усі звернення слухала Тетяна Логунова.
Новорічного звернення канцлера цього разу німці чекали з особливою цікавістю. Хоча б тому, що вперше за 16 років їх вітала не Ангела Меркель. А її наступник, новий лідер країни Олаф Шольц.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Сьогодні добігає кінця рік, що приніс нам низку змін. Одна з них, маленька: як федеральний канцлер до Вас звертаюся я. Плавний, навіть дружній процес переходу влади від старого уряду до нового схвально оцінили в усьому світі. І це є свідченням сили нашого суспільства.
До жителів країни Шольц звертався з офісу канцлера. Говорив майже 9 хвилин. Про боротьбу з кліматичними змінами, бідністю та коронавірусом.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Я знову закликаю вас - вакцинуйтесь! Я знаю, що деякі з вас налаштовані скептично, деякі непокояться, що щеплення матиме негативні наслідки. Утім, наразі у світі вакциновані майже 4 мільярди людей. Без серйозних побічних ефектів. Незліченна кількість імунізованих стали батьками здорових малюків.
Під кінець промови Шольц несподівано згадав і про Україну.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Наша мета - суверенна та сильна Європа. Європа спільних цінностей, якими є мир, верховенство права те демократія. Що стосується України, то зараз ми зіштовхуємося з новими викликами. Непорушність кордонів є цінністю, яка не підлягає обговоренню.
Про виклики говорив і президент Франції. Еммануель Макрон попередив - наступні тижні будуть для країни важкими. Через рекордні цифри хворих на коронавірус. У новому році - побажав співгромадянам щастя, здоров'я та закінчення пандемії.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Можливо, 2022-ий стане роком закінчення пандемії. Я дуже хочу у це вірити разом з вами. Роком, коли нарешті завершиться цей нескінченний день.
У дві з половиною хвилини вклався британський прем'єр. Борис Джонсон умовляв вакцинуватися і хвалився здобутками.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Наша країна має найшвидше економічне зростання у межах Великої Сімки. У нас більше робочих місць, ніж було до пандемії. І зверніть увагу на глобальні інвестиції у наші високі технології. Майже 30 мільярдів фунтів за рік - це удвічі більше ніж у Німеччині, і втричі ніж у Франції.
А ось Джо Байден вітав американців не сам, а з дружиною. Після хвилинної промови подружжя, у кадр увірвався й президентський собака. Пес отримав смаколик, а Байдени перехилили по келиху шампанського.
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