А ось в Ізраїлі пандемія зробила свій внесок у святкування нового року. І скоріше - на сприйняття самого свята. Бо ізраїльтяни почали гуртом відзначати і Різдво, і Новий Рік ...в себе вдома. І якщо раніше всі масово їхали за кордон, то цьогоріч країна наповнена внутрішніми туристами. Антон Готліб із подробицями.

Видовище для ізраїльтян вже цілком звичне. Як і належить наприкінці грудня, на площах стоять ялинки, прикрашені різнокольоровими кулями, з магазинів та кафе розмахують руками надувні Діди Морози. Репатріантам з колишнього СРСР ця країна завдячує багато чим, та серед іншого - традицією святкувати Новий рік за звичайним, а не єврейським календарем.

Лариса Гущина, жителька м. Кір'ят-Гат:

Мы молодцы, я хочу сказать. Потому что мы принесли настоящий праздник, вот ходишь и глаз радуется.

Зміни у свідомості корінних ізраїльтян відбувалися поступово. Ялинок спочатку лякалися, мовляв, язичницький символ, на олів'є дивилися з жахом. Але поступово звикли, почали цікавитися, але що дивує - відношення до цього свята кардинально змінилося саме цього року. Мабуть, це найочікуваніший наслідок пандемії.

Сурен Карапетов, гід по Ізраїлю:

Сейчас, когда пришла корона и страна закрыта, выяснилось, что большинство из тех, кто праздновал Новый год, кто получает удовольствие от Рождества, вне всякой зависимости от религиозности, они раньше уезжали за границу. Сегодня граница закрыта, израильтяне остались дома и, как ни странно, даже вот это постоянное брожение умов, нужна елка, не нужна елка, хорошо Рождество, плохо Рождество, оно само по себе исчезло. И сегодня Израиль, вынужденно запертый в своих границах, гуляет Рождество, точно также, как он привык гулять его где-то в Европе.

Тому від кількості внутрішніх туристів просто не проштовхнутися - в Єрусалимі та Хайфі, Назареті та Тверії. Сувенірні лавки переповнені покупцями, продажі шампанського знову б'ють рекорди, а на столах олів'є та оселедець під шубою.

Загалом усе так, як звикли вихідці з пострадянських країн, які принесли ці традиції на Святу землю. Бракує хіба що снігу та морозу, але, що вдієш - Близький Схід і в Новий рік залишається Близьким Сходом. Тому ялинки тут є сусідами з пальмами. А олів'є із хумусом.