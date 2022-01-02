Аби завершити війну треба розблокувати мирний процес - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Щоб завершити війну на Донбасі, потрібно домовлятися та розблокувати мирний процес. Так вважають в опозиції. Відповідні законопроєкти для цього вже лежать у парламенті.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Прежде всего должна быть политическая воля. Решать вопрос миром, политическое урегулирование. Есть механизмы, для того, чтобы решить. Есть проекты законов, которые лежат в парламенте, которые надо принять, чтобы разблокировать мирный процесс. И надо честно говорить людям, что надо договариваться, а не стрелять. И тогда будет толк, тогда будет завершение войны. Тогда страна перестанет жить в таком напряжении. Но другого пути нет. И я считаю, что мы должны идти этим путем - политическим урегулированием конфликта.
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